Luxemburg: Studie über Arbeitszeitverkürzung liefert schwammiges Ergebnis

Wer in Luxemburg in Vollzeit arbeitet, der muss 40 Arbeitsstunden pro Woche schuften. Derzeit läuft die Debatte über eine mögliche Arbeitszeitverkürzung heiß. Eine vom Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (Liser) und der Uni Luxemburg durchgeführte Studie, die am heutigen Dienstag veröffentlicht wurde, sollte mehr Klarheit über mögliche Vor-und Nachteile liefern. Letztlich kommt die Untersuchung aber zu dem Ergebnis, dass sich eine Arbeitszeitverkürzung weder eindeutig gut noch eindeutig schlecht auswirken wird. «Eine solche Reform hätte unterschiedliche Auswirkungen auf das Wohlbefinden und die Gesundheit der Arbeitnehmer und die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben, Beschäftigung und Arbeitslosigkeit, Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit», heißt es von Thuc Uyen Nguyen-Thi, Forscherin am Liser.