Studie zeigt: So viele Piloten fallen in Sekundenschlaf

Auf der Grundlage der im Juli erhobenen Daten zeigt der nun veröffentlichte Bericht, dass die Müdigkeit in den Cockpits bereits vor der sommerlichen Hochsaison zunahm. Drei von vier Piloten erlebten in den letzten vier Wochen mindestens einmal einen Sekundenschlaf während des Betriebs eines Flugzeugs – und ein Viertel berichtete von fünf oder mehr Sekundenschlafsituationen. Darüber hinaus gaben 72,9 Prozent der Pilotinnen und Piloten an, dass sie sich zwischen den Einsätzen nicht ausreichend von der Müdigkeit erholen konnten. In der Aviatik-Sprache spricht man dabei von Pilot fatigue (Ermüdung des Piloten).