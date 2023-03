Wetterwarnung: Stürmische Windböen ziehen am Samstag über Luxemburg

Am Montag könnten ein paar Schneeflocken über Luxemburg rieseln, doch zuvor kommt es am Samstag zu heftigen Sturmböen. Der nationale Wetterdienst hat am Freitagnachmittag die Warnstufe gelb ausgegeben und erwartet zwischen 11 und 18 Uhr starke Windböen im gesamten Großherzogtum. Der Wind wird Spitzenböen zwischen 65 und 75 Kilometer pro Stunde erreichen. Zudem sind auch Regenschauer möglich. Die Temperaturen werden am Morgen zwischen 4 und 7 Grad Celsius liegen und im Laufe des Tages auf 10 Grad steigen.