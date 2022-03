Josh Neuman (22) tot : Stürzte Flugzeug wegen riskantem Filmmanöver ab?

Noch ist nicht klar, wie es zum Unfall kam. Der Flieger könnte tief geflogen sein. Die Insassen überlebten zunächst wohl und schwammen mehrere Hundert Meter im eisigen Wasser.

Nach dem Absturz einer Cesna 172 in den Thingvallavatnsee im Westen Islands am Sonntag spielten sich offenbar tragische Szenen ab. Im Flugzeug befanden sich der amerikanische Extremsportler Josh Neuman (22), der 27-jährige Sponsoring-Verantwortliche der Kleidermarke «Suspicious Antwerp», der belgische Skydiver Nicola Bellavia (32) und ein islandischer Pilot. Laut mehreren Medienberichten hatte dieser vor dem Absturz keinerlei Signale abgesendet. Laut unbestätigten isländischen Medienberichten besteht der Verdacht, dass er versucht hatte, möglichst nahe an der Oberfläche des Gewässers vorbeizufliegen. Der rund 30 Kilometer von der Hauptstadt Rejkjavik entfernte See war zu diesem Zeitpunkt mit einer leichten Eisschicht überdeckt.

«Suspicious Antwerp» reagierte mit Kondolenznachricht

Retter waren am Montag an die Absturzstelle gelangt. Dort konnten sie mittels eines ferngesteuerten Mini-U-Boots die Körper der Verstorbenen orten. Offenbar hatten sich diese 300 Meter weit im eisigkalten Wasser vorangeschleppt, bevor sie in den Tiefen des Sees versunken waren. Laut Iceland Monitor herrschten zur Absturzzeit Außentemperaturen von minus sieben Grad. Bis am Mittwoch konnten die Rettungskräfte die leblosen Körper der Verstorbenen aufgrund des schlechten Wetters vor Ort nicht bergen, wie das Onlineportal weiter berichtet. Die leblosen Körper sollen sich laut CNN in einer Tiefe von 37 Metern befinden. Auch das Flugzeug sei bislang nicht aus dem Wasser geholt worden.