Vulkaneifel : Stuhl auf Straße gibt Rätsel auf und zieht Ermittlungen nach sich

Der Gullydeckel war ausgehoben, der Klappstuhl darübergestellt. Auf dem Klappstuhl lagen ein Bilderrahmen und Kleingeld. So fand die Polizei in Daun die Straßenrinne vor.

Ein Stuhl samt Bilderrahmen und Münzgeld über einem herausgenommenen Gullydeckel – diese Szenerie bot sich der Polizei in Uersfeld im Kreis Vulkaneifel. Den Ermittlern gibt sie Rätsel auf. Ein Anwohner aus dem Ort hatte den Klappstuhl entdeckt, der in einer Straßenrinne über einem Schacht stand, der abgenommene Gullydeckel lag daneben, auf dem Stuhl lagen der Rahmen und das Geld – «eine Handvoll Kleingeld. Klimpergeld», wie ein Polizeisprecher in Daun am Montag berichtete. Nach wie vor sei unklar, wer dahinterstecke und was das Ziel der Aktion vom vergangenen Samstag war.