Slowenien: Sturm entwickelt sich im Tal zu Tornado 

Der Sturm bildete sich demnach auf der westlichen Seite des langgestreckten Tals bei Ilirska Bistrica im Südwesten Sloweniens. Er gewann an Stärke, als er das Tal überquerte, und entwickelte sich schließlich zu einem Tornado. Er ging zuerst in Koseze nieder, einer kleinen Stadt am westlichen Rand von Ilirska Bistrica, und habe mindestens fünf Minuten lang gewütet. Umgestürzte Bäume blockierten danach die Straße nach Rijeka in Kroatien.