Kategorie 1 : Sturm Nicole verwandelt sich in einen Hurrikan und trifft auf Florida

Der Sturm Nicole hat über den Bahamas an Stärke zugelegt und fegt mit Windgeschwindigkeiten von 120 Stundenkilometern übers Land.

Am Jensen Beach in Florida windet es bereits kräftig.

Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern hat Hurrikan «Nicole» den US-Bundesstaat Florida erreicht. Nach Angaben des US-Hurrikan-Zentrums traf «Nicole» am Donnerstagmorgen südlich der Kleinstadt Vero Beach an der Ostküste Floridas auf Land. In Erwartung des Wirbelsturms hatten die Behörden Zwangsevakuierungen für vier Bezirke angeordnet.