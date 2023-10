Sturmflutwarnung: Anwohner und Urlauber sollen Häuser an dänischer Ostsee verlassen

An Küstenabschnitten in Deutschland, Schweden und Dänemark warnen die Wetterdienste vor schweren Sturmfluten. Einige Gebiete sind überschwemmungsgefährdet.

Auch die Bewohner der schleswig-holsteinischen Ostseeküste müssen sich auf eine schwere Sturmflut einstellen. Thomas Müller/dpa

Anwohner und Urlauber an der Ostseeküste im Süden und im Osten Dänemarks sollen spätestens am Freitagmorgen das Küstengebiet verlassen. Dazu forderte die dänische Polizei am Donnerstag aufgrund einer zu erwartenden Sturmflut auf. Betroffen seien demnach unter anderem die auch bei deutschen Urlaubern beliebten Sommerhausgegenden an den Südküsten der Inseln Lolland, Falster und Fünen sowie in den Förden von Haderslev, Aabenraa und Flensburg.

Das Dänische Meteorologische Institut (DMI) warnte vor Überschwemmungen in den betroffenen Küstenabschnitten von Freitagmorgen bis Samstagmittag. Der Wasserstand könne bis zu 2,4 Meter über den Normalwert steigen, teilte das DMI mit.

Warnungen auch für Deutschland und Schweden

Auch an der schwedischen Südküste kann es zu Überschwemmungen kommen. Besonders hoch solle der Wasserstand am Küstenabschnitt zwischen der Öresundbrücke und Ystad werden. Das teilte das Schwedische Meteorologische und Hydrologische Institut (SMHI) am Donnerstag mit. Der schwedischen Nachrichtenagentur TT zufolge könnten die Überschwemmungen zu Einschränkungen im Zug- und Straßenverkehr führen.

An der deutschen Ostseeküste ist ebenfalls mit einer Sturmflut zu rechnen. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnte vor erhöhten Wasserständen in den schleswig-holsteinischen Buchten und Förden. In der Kieler Bucht soll das Wasser bis zu 1,3 Meter am Donnerstagabend, bis zu 1,5 Meter in der Nacht zu Freitag und bis zu 1,8 Meter am Freitag über den Normalwert steigen. In der Lübecker Bucht erwartet das BSH jeweils um zehn Zentimeter geringere Höchststände des Wassers.

In niedrig gelegene Bereichen etwa in Lübeck und Flensburg drohen Überflutungen. Auch die Strände können überflutet werden und an den Steilküsten drohen bei hohen Wasserständen und Wellengang Abbrüche.

