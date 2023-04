Lüttich-Bastogne-Lüttich: Sturz bei Klassiker – Radstar Pogacar muss operiert werden

Der zweimalige Tour-de-France-Champion Tadej Pogacar muss nach einem Sturz beim Frühjahrsklassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich operiert werden und womöglich mehrere Wochen pausieren. Der 24 Jahre alte Slowene zog sich am Sonntag bei einem Sturz nach 84 Kilometern einen Kahnbeinbruch in der linken Hand zu. Pogacar wurde noch am Sonntagnachmittag in Genk operiert. Das teilte sein Team UAE mit.