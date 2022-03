«Germany’s next Topmodel» – Stylt Heidi Klum auch Florence um?

Mit 2,89 Millionen Zuschauern in Deutschland startete die neue Staffel der Klum-Show am vergangenen Donnerstag nicht so, wie es sich das Model und der Sender wohl erhofft haben. Nur 2006 bei der ersten GNTM-Staffel gab es weniger Premierenpublikum. Zum Vergleich: 2009 waren es in Folge eins noch 3,01 Millionen Zuseher.