Suchaktion im Elsass: Linas (15) SMS vor dem Verschwinden waren «nicht wie üblich» 

Wie die Staatsanwaltschaft in Saverne mitteilte, war die 15-Jährige auf dem drei Kilometer langen Fußweg zum Bahnhof von Saint-Blaise-la-Roche am Samstag verschwunden.

Landesweit gab es in den Medien große Aufmerksamkeit für eine Suchaktion von rund 240 Anwohnern unter Anleitung der Polizei und von Forstbeamten.

Das spurlose Verschwinden der 15-jährigen Lina sorgt in Frankreich seit dem 23. September 2023 für große Bestürzung.

Fünf Tage nach ihrem Verschwinden konzentriert sich die Suche nach der 15-jährigen Lina um einen Teich in der Ortschaft Saint-Blaise-la-Roche im Elsass. Die Jugendliche war am Samstag auf dem drei Kilometer langen Fußweg von ihrem Haus zum Bahnhof verschwunden.

Am Mittwoch und Donnerstag kamen Taucher der deutsch-französischen Wasserschutzpolizei aus Kehl zum Einsatz, rund 80 Mitglieder der französischen Gendarmerie grasten das Gebiet rund um die Gemeinde mit rund 250 Einwohnern erneut gründlich ab. Die Sicherheitskräfte suchen auch mit Hunden, einem Helikopter und Drohnen durch das waldreiche Gebiet.

Zwischen 11 und 11.30 Uhr wurde sie noch gesehen

Eigentlich hatte Lina vor, zu ihrem Freund nach Straßburg zu fahren, doch dort kam sie nicht an. Sie ist nicht einmal in den Zug eingestiegen. Wie der Sender BFMTV berichtet, versuchten die Ermittler und Ermittlerinnen als Erstes eine Chronologie der letzten Stunde vor Linas Verschwinden aufzustellen. So viel ist bis jetzt klar: