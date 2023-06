U-Boot verschollen: Suche der Küstenwache bleibt erfolglos – noch 40 Stunden Sauerstoff

Nach dem Verschwinden eines Tauchbootes in der Nähe des «Titanic»-Wracks im Nordatlantik haben sich die Außenminister Großbritanniens und der USA am Rande eines Treffens in London besorgt gezeigt. Der Brite James Cleverly sagte am Dienstag, die Gedanken seiner Regierung seien bei den Menschen, die sich in dem verschollenen Tauchboot befänden. Er hoffe, dass das Boot schnell gefunden werde und die Insassen zu ihren Angehörigen zurückkehren könnten. Sein amerikanischer Amtskollege Antony Blinken pflichtete ihm bei. In einer Mitteilung des britischen Außenministerium hieß es, die Regierung stehe mit den Familien der drei vermissten Briten in Kontakt, ebenso mit den Behörden, die an der Suche vor Ort beteiligt seien.