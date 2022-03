Nach Tornado : Suche nach Vermissten beendet

Nach dem verheerenden Tornado in Oklahoma sind mittlerweile alle vermissten Personen gefunden worden. Die Anzahl der Todesopfer bleibt bei 24.

Nach dem verheerenden Tornado in Oklahoma haben die Rettungskräfte ihren Einsatz beendet. Alle noch Vermissten seien gefunden worden, erklärten die Behörden der besonders betroffenen Kleinstadt Moore. Fünf der sechs Vermissten wurden lebend gefunden, ein Mensch tot geborgen.

Insgesamt starben mindestens 24 Menschen, Tausende Häuser wurden von dem Tornado am Montag zerstört. Mehr als 350 Menschen wurden verletzt. Der Sachschaden beträgt bis zu zwei Milliarden Dollar.

US-Präsident Barack Obama sagte den Menschen in Oklahoma Hilfe zu. Er will das Katastrophengebiet am Sonntag besuchen.