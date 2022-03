Unglück mit 132 Toten : Suchtrupps finden zweite Blackbox nach Flugzeugabsturz

Vor knapp einer Woche ist in China ein Passagierflugzeug mit 132 Personen abgestürzt. Niemand hat überlebt. Nach dem Fund des Daten-Flugschreibers erhofft man sich Antworten auf die Ursache.

Am Vortag hatten die chinesischen Behörden bestätigt, dass alle 123 Passagiere und Passagierinnen sowie die 9 Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen seien. Die Bergungsarbeiten an der Absturzstelle in einer hügeligen Gegend im Kreis Teng nahe der Stadt Wuzhou in der südchinesischen Region Guangxi dauerten an. 120 Tote sind inzwischen identifiziert, darunter 114 Passagiere sowie sechs Crewmitglieder.