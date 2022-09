Luxemburg : SUDenergie-Kunden müssen sich auf doppelt so hohe Gasrechnung einstellen

Der Gasversorger SUDenergie wird seine Tarif ab dem 1. Oktober um 110 Prozent erhöhen. Das erklärt der Geschäftsführer Alain Fürpass in einem Interview mit unseren Kollegen von 100.7. SUDenergie versorgt 38.000 Haushalte in Luxemburg – also 49 Prozent aller Haushalte, die Gas beziehen. Demnach steige die Rechnung eines Kunden mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 2.700 Kubikmetern pro Jahr von 2.400 auf 5.300 Euro.