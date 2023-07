Eizellenentnahme: Süchtige Pflegerin klaute Fentanyl – Frauen ohne Schmerzmittel operiert

In einem neuen Podcast der New York Times erzählen sie und elf weitere Frauen von den Schmerzen, die sie dabei erfahren mussten und wie diese nicht ernst genommen wurden.

Eine Eizellenentnahme ist ein Eingriff, der normalerweise 20 bis 30 Minuten dauert und unter einer Dämmerschlafnarkose durchgeführt wird. Dadurch sollte die Patientin keine Schmerzen spüren und zudem entspannt und schläfrig sein. 2020 klaute eine Pflegerin am Yale Fertility Center in Connecticut aber das dafür vorgesehene Medikament und ersetzte es durch eine Kochsalzlösung. Eine Untersuchung zeigte, dass 200 Patientinnen ohne Betäubung Eizellen entnommen wurden. Im neuen Podcast «The Retrievals» der New York Times erzählen zwölf von ihnen von ihren Erfahrungen.