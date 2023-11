Südafrika: Luxemburger Arzt rettet amerikanischem Pechvogel das Leben

LUXEMBURG/KAPSTADT – Dr. Denis Allard hat Walter Fischel operiert – den Mann, der von einer Kugel im Gesicht getroffen wurde, nachdem er sich in ein Township in Kapstadt verirrt hatte. Der luxemburgische Arzt im Gespräch mit «L'essentiel».

Walter Fischel wurde von Dr. Denis Allard, einem in Südafrika lebenden luxemburgischen Arzt, operiert.

Seine Geschichte ging um die Welt. Der 55-jährige Amerikaner Walter Fischel wäre in der Nacht von Freitag auf Samstag in einem Township in Kapstadt, Südafrika, fast ums Leben gekommen. Sein GPS-Gerät führte ihn durch ein als gefährlich eingestuftes Gebiet, bevor vier Männer sein Auto aufbrachen, ihn ausraubten und ihm ins Gesicht schossen.

Der zum Sterben zurückgelassene Tourist fand noch die Kraft, ein Krankenhaus zu erreichen, bevor er – dank seiner Krankenversicherung – in das Rondebosch Medical Centre überwiesen wurde, eine private Einrichtung, in der Dr. Denis Allard praktiziert. Dr. Allard ist Luxemburger und lebt seit 25 Jahren in Südafrika. «Sein Zustand war stabil. Wir konnten ihn am nächsten Tag operieren, nachdem wir die Formalitäten mit seiner amerikanischen Versicherung erledigt hatten», berichtet der Spezialist für Traumatologie und Notfallmedizin gegenüber L'essentiel.

«Ich habe einfach meinen Job gemacht.» Dr. Denis Allard

Der Mann wurde viereinhalb Stunden lang operiert und profitierte von der Erfahrung des luxemburgischen Arztes, dessen Aufgabe vor allem darin bestand, am Ende der Operation einen Luftröhrenschnitt vorzunehmen. Dr. Allard spricht von einem «nicht unkomplizierten Bruch mit einem schwimmenden Stück Kiefer» und einem «tapferen Patienten», der bereits am Donnerstag das Krankenhaus verlassen konnte.

«Er hat bereits begonnen, wieder Nahrung in Form von Milchshakes zu sich zu nehmen», berichtet der Arzt. Aber vor allem wolle sein Patient seine Freunde wiedersehen, bevor er in die Vereinigten Staaten zurückkehre. Vorher müsse sein Patient aber noch darauf warten, dass die amerikanischen Behörden ihm einen Passierschein ausstellten. Bei dem Raubüberfall sei ihm nämlich sein Pass gestohlen worden. Der Mann sei überzeugt, dass man ihn verfolgt habe. «Er hatte angehalten, um Geld abzuheben, bevor die Gangster auf ihn losgingen. Diese Leute haben nichts zu verlieren», sagt der 58-jährige Luxemburger, der in Bartringen aufgewachsen ist.

Südafrika als Reiseland schlechtreden will der ehemalige Athenaeum-Schüler aber dennoch nicht. «Ich wäre nicht hier geblieben, wenn es so wäre. Er ist der erste angeschossene Tourist, den ich verarzte. Man sollte die Townships einfach meiden.» Außerdem hätten die lokalen Behörden den Fall sehr ernst genommen und wollten alles tun, damit sich so etwas nicht wiederhole.

Walter Fischel war als Bauleiter nach Südafrika gereist, um am Bau einer israelischen Industrieanlage für die Herstellung von Halbleitern mitzuwirken. Doch der Krieg mit der Hamas führte dazu, dass die Baustelle eingestellt wurde und Walter und andere Fachkräfte nach Thailand versetzt wurden. Nach diesem «Zwangsurlaub» in Asien sollte der Amerikaner eigentlich zu seiner Frau in die USA zurückkehren. Doch dann beschloss er, in Kapstadt einen Zwischenstopp einzulegen, um seine Freunde zu besuchen.