K-POP: Südkorea feiert zehnjähriges Jubiläum von BTS

BTS hat viel zur weltweiten Popularität des K-Pop beigetragen. AFP/VALERIE MACON

Südkorea feiert den zehnten Jahrestag der Gründung der Popgruppe BTS. Die Stadtverwaltung der Hauptstadt Seoul kündigte an, am Montagabend zahlreiche Gebäude Lila zu beleuchten, einer Farbe, die für die Fans der K-Pop-Band große Bedeutung hat. Dazu sollten das Rathaus, der 123 Stockwerke hohe Lotte World Tower und mehrere Brücken gehören. BTS hat weltweit Fans und ist zu einer Quelle des Nationalstolzes in Südkorea geworden.

Die Beleuchtung bildet die Kulisse für zahlreiche Social-Media-Events, die an das Debüt der siebenköpfigen Gruppe im Jahr 2013 erinnern. Auf digitalen Bildschirmen in Gebäuden in ganz Seoul wurden Glückwünsche an BTS gezeigt. Die südkoreanische Post gab Briefmarken zum Jubiläum der Gruppe heraus, die ab Dienstag in den Postämtern erhältlich sind.

Zum 10-jährigen Bestehen der K-Pop-Band BTS gibt die südkoreanische Post einen Briefmarkenbogen heraus. Ahn Young-joon/AP/dpa

Die Behörden in Seoul hoffen, mit den Feierlichkeiten, die etwa zwei Wochen andauern sollen, den Tourismus anzukurbeln. Die Stadt hat mehr als ein Dutzend Orte ausgewiesen, die mit BTS in Verbindung stehen, an denen die Gruppe auftrat oder Musikvideos drehte.

Nach ihrem Debüt erarbeitete sich BTS schnell eine große Fangemeinde in Asien. Mit ihrem Megahit «Dynamite», dem ersten rein englischsprachigen Song der Band, schaffte sie es als erste K-Pop-Band an die Spitze der Billboard-Charts und wurde auf der ganzen Welt populär.

Aktuell müssen sich die Fans allerdings in Geduld üben: Zwei Sänger – Jin und J-Hope – haben bereits ihren 18-monatigen Pflichtdienst beim Militär angetreten, weitere Bandkollegen werden in den kommenden Monaten folgen. Das bedeutet, dass die Gruppe wahrscheinlich erst um das Jahr 2025 wieder zusammenkommen wird.

In Südkorea müssen alle arbeitsfähigen Männer 18 bis 21 Monate beim Militär dienen. Auch für die BTS-Mitglieder gab es keine Ausnahme.