Gegenseitige Vorwürfe : Südkorea feuert Warnschüsse ab – Nordkorea antwortet mit Raketen

Wegen einer Serie von Raketentests durch Nordkorea ist die Lage auf der koreanischen Halbinsel gespannt. Nun kommt es an der umstrittenen Seegrenze zu einer Konfrontation.

1 / 2 Als Antwort auf südkoreanische Warnschüsse hat das nordkoreanische Militär am frühen Montagmorgen zehn Raketen abgefeuert. (Symbolbild) imago images/UPI Photo Zuvor soll laut Angaben der Regierung in Seoul ein nordkoreanisches Boot ins südkoreanische Staatsgebiet eingedrungen sein. (Symbolbild) imago images/ZUMA Wire

Nordkorea und Südkorea haben Warnschüsse entlang ihrer umstrittenen Seegrenze abgegeben. Dies teilten die Streitkräfte beider Länder am Montag mit. Der Generalstab in Seoul erklärte, die Marine habe Warnschüsse abgefeuert, um ein nordkoreanisches Handelsschiff zu vertreiben, das am frühen Morgen (Ortszeit) die Seegrenze verletzt habe. Nordkoreas Volksarmee teilte mit, ihre Küstenverteidigungseinheiten hätten dann als Warnung zehn Granaten in Richtung von Gewässern abgeschossen, «wo feindliche Marinebewegungen entdeckt» worden seien.

Pyongyang warf Seoul vor, dass ein südkoreanisches Marineschiff in nordkoreanische Gewässer eingedrungen sei. Der südkoreanische Generalstab hielt Nordkorea wiederum vor, mit dem Artilleriebeschuss ein innerkoreanisches Abkommen von 2018 zum Abbau von militärischen Spannungen verletzt und die Stabilität auf der koreanischen Halbinsel untergraben zu haben. Die nordkoreanischen Geschosse seien nicht in südkoreanischen Gewässern eingeschlagen. Südkorea habe dennoch in einer Reaktion seine militärische Kampfbereitschaft erhöht.

Der Generalstab der nordkoreanischen Volksarmee warf Südkorea zudem in einer Erklärung vom Montag vor, auch in der Nähe der Landgrenze mit Artillerietests und Propaganda-Lautsprecherdurchsagen zu provozieren. Südkorea hat schon bestätigt, im Rahmen regelmäßiger Militärübungen vergangene Woche Waffentests ausgeführt zu haben. Zum Vorwurf zu den Durchsagen äußerte sich Seoul zunächst nicht.

Gewaltsame Zwischenfälle entlang der Seegrenze

In diesem Jahr hat Nordkorea Dutzende Raketen und Marschflugkörper abgefeuert, seit dem 25. September waren es allein 15 solcher Tests, zudem schoss das Land Hunderte Granaten in Richtung Meer ab. Zuletzt übte Nordkorea auch den Einsatz taktischer Atomwaffen. Die Manöver will es als Reaktion auf «gefährliche» südkoreanisch-amerikanische Marineübungen in den vergangenen Wochen verstanden wissen.

Entlang der Seegrenze an der Westküste der koreanischen Halbinsel ist es immer wieder zu gewaltsamen Zwischenfällen gekommen. Der Norden beschoss etwa 2010 eine südkoreanische Insel, in jenem Jahr starben zuvor nach einem mutmaßlichen nordkoreanischen Torpedo-Angriff auf ein südkoreanisches Marineschiff 50 Menschen.