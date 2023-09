Südostasien: Wie blaue Bananen dem Klima helfen könnten

Was auf den ersten Blick aussieht wie ein Photoshop-Experiment, gibt es wirklich: Die Blaue Java-Banane hat eine hellblaue Farbe. Sie mag es sonnig und feucht und wächst in Südostasien und Fidschi.

Wind- und kälteresistenter als herkömmliche Bananen

Aufgrund dieser Vorteile könnte sie in Zukunft an Beliebtheit gewinnen. Sie könnte in Gebieten angebaut werden, in denen die uns bekannte Banane nicht überleben würde. Dadurch müsste sie weniger weit transportiert werden und wäre so klimafreundlicher.