Schlösser, Sonne und Spargel : Südtirol im Frühling – die besten Tipps für deinen nächsten Trip

Südtirol lockt im Frühling mit viel Sonne, Genuss und Natur. Wir verraten euch die schönsten Ausflugstipps in der mediterranen Gegend.

Marling: Wandern und Genießen

Das kleine Dorf Marling liegt über dem Etschtal und nur wenige Kilometer von der Kurstadt Meran entfernt. Im Frühling lohnt sich ein Besuch dieser Gegend besonders, denn dann stehen die Apfelbäume in ihrer vollen Blüte.

So auch auf dem Popphof, wo das Vater-Tochter-Gespann der Familie Menz ihren eigenen Wein produziert, verkauft und zum Degustieren einlädt. Die beiden bestechen nicht nur durch ihre sympathische Art, sondern auch ihren innigen Familiensinn. Während Tochter Katharina die Weinproduktion mit ihren eigenen innovativen Ideen weiterführt, steht ihr Vater Andreas mit Rat und Tat zur Seite.

Nach einer Wanderung durch die Marlinger Natur und einem guten Glas Wein stärkst du dich am besten im Bistro Im Kult mitten im Dorf. Die ehemalige Seifenfabrik vereint Design mit Kulinarik. Auf der Speisekarte stehen neu interpretierte, italienische Klassiker und nach dem Essen gibt es im Concept Store Stilvolles wie Vasen, Home Dekor oder Kochutensilien zu kaufen.

Terlan: Mit dem Velo den Spargelfeldern entlang

Nicht nur im Bistro Im Kult, sondern praktisch in allen Restaurants in Südtirol, stehen während der Frühlingsmonate Spargelgerichte auf der Speisekarte. Eine besonders wichtige Gegend für den Anbau des Spargels ist die Gemeinde Terlan. Hier bauen zwölf Bauern auf zehn Hektaren das gesunde Gemüse unter dem Gütesiegel Margarete an.