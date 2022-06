Spanier spekulieren: Süße Gerüchte – wird Sandkönig Rafael Nadal zum ersten Mal Vater?

Xisca Perello unterstützte ihren Ehemann Rafael Nadal auch beim French Open in Paris vor Ort.

Rafael Nadal erholt sich zurzeit mit seiner Frau Xisca Perelló (ganz rechts) und Freunden in seiner Heimat Mallorca.

Seit seinem 22. Grand-Slam-Titel beim French Open am vorletzten Sonntag ist Rafael Nadal seinen ewigen Kontrahenten Novak Djokovic und Roger Federer in Sachen Grand-Slam-Triumphe (jeweils 20 Titel) weiter enteilt. In Sachen Familienplanung haben Djokovic (zwei Kinder) und Federer (vier Kinder) dem Spanier bislang noch etwas voraus, doch nun könnte Nadal auch hier aufholen.