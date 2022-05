Rockhal : Sum 41 kehren nach Luxemburg zurück

LUXEMBURG – Anlässlich ihrer Jubiläumstour machen die 2000er-Legenden der Punk-Band Sum 41 im Oktober in Luxemburg Station. Der Vorverkauf startet in dieser Woche.

Sum 41 kehren auf Europas Bühnen zurück – und nach über zwei Jahre nach ihrem letzten Auftritt hierzulande auch in die Rockhal. Am 17. Oktober ist es so weit, mit dabei hat die kanadische Band ihre Landsleute von Simple Plan.