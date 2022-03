Strategische Reserve wird angezapft – Super 95 klettert auf nächsten Höchstwert

Die Autofahrer in der Großregion müssen an den Tankstellen erneut tiefer in die Taschen greifen.

Nachdem am 28. Februar bereits Diesel und Super 98 neue Höchstwerte erklommen hatten , zieht am morgigen Freitag Super 95 nach, wie die Regierung mitteilt. Der Literpreis steigt um ganze 6,3 Cent, wodurch sich Super 95 bei 1,658 Euro pro Liter einpendelt.

Um einem weiteren unkontrollierten Anstieg der Barrelpreise entgegenzuwirken, hat sich das Großherzogtum dazu entschieden, drei Prozent seiner strategischen Ölreserven in Umlauf zu bringen. «Der Verwaltungsrat der Internationalen Energieagentur (IEA) hat einen koordinierten Plan zur Entnahme von Ölnotvorräten angenommen, um eine Mobilisierung der Vorräte in Höhe von 60 Millionen Barrel zu erreichen», erklärte das Ministerium für Energie und Raumordnung in einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung.