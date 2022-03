Tanken in Luxemburg : Super 95 wird am Wochenende wieder teurer

LUXEMBURG – Wer Super 95 tankt, muss im Großherzogtum ab Mitternacht wieder tiefer in die Tasche greifen. Ein Tankstopp am Freitagabend könnte sich also noch lohnen.

Super 95 wird ab Samstag 0 Uhr wieder teurer in Luxemburg. DPA/Christophe Gateau

Autofahrer, die Super 95-Benzin tanken, müssen ab Samstag wieder mehr bezahlen. Wie das Energieministerium am Freitag mitteilt, steigt der Maximalpreis für den Liter Super 95 ab Mitternacht um 3,8 Cent. An den Zapfsäulen des Großherzogtums werden dann 1,60 Euro pro Liter abgerufen.

Die Kraftstoffe Diesel oder Super 98-Benzin bleiben von der Preiserhöhung unberührt.