Seltenes Naturschauspiel : «Super-Erdbeermond» leuchtet über Luxemburg

Am Dienstag, den 14. Juni, wird der letzte Vollmond des Frühlings das Großherzogtum erleuchten. Gleichzeit erreicht der Mond den Punkt seiner Umlaufbahn, der der Erde am nächsten ist.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kann man am Himmel ein seltenes Naturphänomen beobachten. Dabei handelt es sich um den «Super-Erdbeermond», der von den amerikanischen Ureinwohnern so genannt wurde, weil er mit der Erdbeersaison zusammenfällt. Gleichzeit ist das auch der letzten Vollmond im Frühling.