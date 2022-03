Autsch! : Superstar Crosby zerfetzt Gegner den kleinen Finger

Sidney Crosby ist einer der besten Eishockeyspieler der Welt. Aber der Kanadier kann auch austeilen. Das ist schmerzhaft für den Gegner.

Dann schaut sich der 31-Jährige seinen kleinen Finger an der linken Hand an. Und was er sieht, kann ihn nicht erfreuen: Der Finger blutet stark, das oberste Fingerglied scheint gebrochen. «Sein Finger ist zerschmettert. Er wird uns wochenlang fehlen», präzisiert Senators-Chefcoach Guy Boucher. Das sind keine schönen Aussichten für den Ex-SCB-Trainer.