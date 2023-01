Überraschend: Superstar Gareth Bale gibt sofortiges Karriereende bekannt

Der walisische Fußballer Gareth Bale hört mit dem Fußball auf. Das gab der 33-Jährige überraschend in sozialen Medien bekannt.

1 / 3 Mit Real Madrid feierte Gareth Bale große Erfolge. IMAGO/PA Images So gewann er fünfmal die Champions League. IMAGO/PA Images Nun tritt Gareth Bale zurück. REUTERS

Das Jahr 2023 beginnt mit einem Paukenschlag: So hat der fünffache Champions-League-Gewinner Gareth Bale (33) mit sofortiger Wirkung sein Karriereende erklärt. Zuletzt kickte der Superstar in der MLS für Los Angeles FC, um die WM mit Wales nicht ohne Spielpraxis antreten zu müssen.

«Nach reiflicher Überlegung gebe ich meinen sofortigen Rücktritt vom Vereins- und internationalen Fußball bekannt», teilte Bale auf Social Media mit. «Ich fühle mich unglaublich glücklich, dass ich meinen Traum verwirklichen konnte, den Sport zu spielen, den ich liebe.» Dieser habe ihm wirklich einige der besten Momente meines Lebens beschert. Bale: «In 17 Spielzeiten habe ich so viele Höhepunkte erlebt, dass es unmöglich sein wird, sie zu wiederholen, ganz gleich, was das nächste Kapitel für mich bereithält.»

In seiner Karriere hat Bale unglaublich viel erreicht. Neben fünfmal die Königsklasse gewann der 33-Jährige unter anderem drei spanische Meistertitel mit Real Madrid. Auch wurde er dreimal spanischer Supercupsieger sowie mit Tottenham Ligacupsieger. In Wales ist er eine Legende: Zwischen 2010 und 2016 wurde Bale sechsmal Fußballer des Jahres. Mit Los Angeles gewann er vor der WM noch den Titel in den USA.

In seiner Karriere spielte der Waliser zunächst in England für den FC Southampton und dann mehrere Jahre für Tottenham Hotspur. 2013 wechselte er nach Spanien zum Rekordmeister Real Madrid. Im Sommer kam dann der Wechsel in die USA.