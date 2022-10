Champions League: Superstar Haaland weiter in Ballerlaune – Dortmund putzt Sevilla weg

Dortmund überzeugt

Schachtar verliert gegen Real

Für Schachtar Donzek war es eine Reise aus dem Krieg in den Frieden. Am Mittwochabend traf Donezk auf Real und die Ukrainer schlugen sich wacker. So durfte der Club dank eines Tors von Subkow in der 39. Minute lange Zeit auf den Ausgleich hoffen. Doch die Schachtar-Stars rannten vergeblich an. Am Ende verloren die Ukrainer mit 1:2 gegen den Ancelotti-Club, die Tore von Rodrygo und Vinicius in den ersten 45 Minuten genügten für den Sieg.