WM-Torschützenkönig: Superstar Kylian Mbappé wird Frankreichs neuer Kapitän

Superstar Kylian Mbappé führt künftig die französische Fußball-Nationalmannschaft als Kapitän an. Nationaltrainer Didier Deschamps bestimmte den 24 Jahre alten Offensivspieler von Paris Saint-Germain zum Nachfolger von Hugo Lloris, wie der französische Verband am Dienstag mitteilte. Der Torhüter war nach dem gegen Argentinien verlorenen WM-Finale aus der Équipe tricolore zurückgetreten.

«Kylian erfüllt alle Voraussetzungen, um diese Verantwortung zu übernehmen», sagte Coach Deschamps in einem Interview des TV-Senders TF1. Sowohl auf dem Platz als auch abseits davon sei Mbappé ein verbindendes Element, so Deschamps. Mbappé dürfte damit zum Start in die EM-Qualifikation am kommenden Freitag in Paris gegen die Niederlande bereits die Spielführer-Binde tragen. Der WM-Torschützenkönig hat in seinen bisherigen 66 Länderspielen insgesamt 36 Treffer erzielt und war Mitglied des Weltmeisterteams von 2018.