Er macht Schluss: Superstar Lionel Messi bestreitet mit dem Finale sein letztes WM-Spiel

«Es sind vier Jahre bis zur nächsten WM und ich glaube nicht, dass es für mich reichen wird. Auf diese Art und Weise das Ganze zu beenden, ist das Beste», sagte der sechsfache Weltfußballer der Sportzeitung «Olé». Und er fügte an: «Ich beende meine WM-Reise, indem ich mein letztes Spiel in einem Finale bestreite. Alles, was ich bei dieser WM erlebt habe, ist sehr aufregend, sowohl was die Fans hier erleben, als auch wie es die Menschen in Argentinien genießen.»