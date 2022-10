Champions League : Superstar Mohamed Salah bricht mit Blitz-Hattrick gleich drei Rekorde

Trotz Krise und Platz 10 in der Liga steht der FC Liverpool kurz vor dem Einzug in die Achtelfinals der Champions League. Die Engländer siegten bei den Glasgow Rangers 7:1 (1:1). Roberto Firmino (24./55.) traf doppelt für die Reds, nachdem Scott Arfield (17.) den schottischen Rekordmeister in Führung gebracht hatte. Darwin Núñez (66.) erhöhte, ehe der eingewechselte Mohamed Salah (75., 80., 81.) mit einem Hattrick alles klar machte.