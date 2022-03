Qualifikationsspiele : Superstars Ronaldo und Lewandowski bei WM dabei – Ibra verpasst das Turnier

Portugal beendet das Märchen von Nordmazedonien. Mit einem 2:0-Sieg qualifizieren sich Ronaldo & Co. für die WM. Ebenfalls mit dabei ist Polen. Das Team von Weltfußballer Robert Lewandowski wirft Schweden raus.

Nach dem historischen Sieg gegen Italien folgte am Dienstagabend gleich das nächste Topspiel für Nordmazedonien. Gegen Cristiano Ronaldo und Portugal ging es um das WM-Ticket. Die Gäste aus Nordmazedonien gingen mutig ins Duell, aber große Abschlüsse gab es nur selten. Das Problem aus Sicht von Alioski und Co.: Im Vergleich zu den Italienern zeigten sich Ronaldo und Co. eiskalt.