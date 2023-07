Böen und Flutwellen: «Supertaifun» erwartet – Evakuierungen auf den Philippinen

Uncredited/Courtesy of National Institute of Information and Communications Technology (NICT)/AP/dpa

Die Philippinen bereiten sich auf die Ankunft eines mächtigen Taifuns vor. Der Sturm könnte vorgelagerte Inseln des Archipels treffen und in nördlichen Provinzen Sturzfluten und Erdrutsche auslösen, teilte das Wetteramt des Landes am Dienstag mit. Taifun «Doksuri» wurde zuletzt 310 Kilometer östlich der Stadt Tuguegarao in der Provinz Cagayan im Norden der Hauptinsel Luzon mit anhaltenden Winden von 185 Kilometern pro Stunde und Böen von bis zu 230 Stundenkilometern geortet, so die Meteorologen.