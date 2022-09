New South Wales (Australien) : Surf-Champion Chris Davidson stirbt nach Faustschlag vor Bar

Trauer um den charismatischen Surf-Star Chris Davidson: Der 45-Jährige ist nach einem Streit vor einer Bar in Australien, bei dem er einen Faustschlag erhielt, an seinen Verletzungen gestorben.

«Es ist einfach tragisch, Chris unter solch besch***n Umständen zu verlieren», sagt Nathan Hedge, einer der besten Freunde des am Wochenende verstorbenen Chris Davidson. «Er war eine charismatische, gutherzige, unglaubliche Persönlichkeit und eine große Bereicherung für die Szene. Alles, was er tat, machte er mit Leidenschaft und Hingabe. Ich werde das Surfen mit ihm vermissen.» Und weiter: «Dieser eine Schlag hat zwei Leben ruiniert. Niemand gewinnt, es ist das Schlimmste überhaupt.»

Der 45-Jährige war am Samstagabend etwa um 23 Uhr vor dem South West Rocks Country Club mit einem anderen Mann in einen Disput geraten, als dieser ihm die Faust ins Gesicht schlug und Davidson rückwärts zu Boden stürzte. Dabei schlug er mit den Kopf so heftig auf dem Bürgersteig auf, dass er das Bewusstsein verlor und kurz darauf im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag. Die Polizei nahm am frühen Sonntagmorgen den 42-jährigen Grant Coleman fest, den Bruder des Rugby-Trainers der NSW Waratahs. Die Anklage lautet auf Angriff mit Todesfolge.