Surfsport: Model, Weltmeisterin, Influencerin – das ist Laura Enever

Weltmeisterin in mehreren Kategorien

Es ist bei weitem nicht der erste Großerfolg für die 31-Jährige, die dank ihrer Kindheit an der australischen Küste bereits früh mit dem Sport in Kontakt kam: In den Jahren 2008 und 2009 krönte sie sich zur Junioren-Weltmeisterin und leistete 2011 dann ihr Debüt im Profi-Surfsport.

Nach mehreren Jahren in der World Surf League Championship, wo Enever konstant einen der Top-10-Plätze belegte, widmet sie sich seit 2018 den großen Wellen. Mit ihrem Weltrekord vom 22. Januar hat sie sich nun im «Guinnessbuch der Rekorde» verewigt – zumindest so lange, bis der Höchstwert egalisiert wird.

Werbegesicht für Nike

Doch auch abseits des Wassers ist die 31-Jährige in diversen Bereichen engagiert: So ziert sie für Sportmarken wie Nike und Billabong Werbeplakate und zeigt sich in Spots in deren Sportkleidern. Auch ihren Instagram-Kanal, wo der Australierin über 400.000 Leute folgen, nutzt Laura Enever vielseitig. Nebst Surfvideos und Bildern von Fotoshootings bewirbt sie etwa Sonnencreme, die speziell für Surfer geeignet sei. In der Vergangenheit verloste sie auch Getränke.