Andrew Redmayne : «Surreal» – Australiens Elfmeter-Held wollte Karriere für Bar-Job beenden

«Wollte nur noch Kaffee ausschenken»

Redmayne wurde bei der Partie gegen Peru am Montagabend einzig für das Elfmeterschießen in der 120. Minute eingewechselt und kam dabei zu seinem erst zweiten Einsatz für die «Socceroos» in einem Pflichtspiel. Sein Debüt hatte er im Juni 2021 gegen Nepal, aktuell 168. der Weltrangliste, gefeiert. «Ich würde mich nicht als Held bezeichnen. Ich habe nur einen kleinen Teil dazu beigetragen», meint er nach seinen Elfmeter-Taten bescheiden.

Trinkflasche von Peru-Torwart entsorgt

In seiner Heimat war das Lob über die heroischen Elfmeter-Paraden von Redmayne überschwänglich. Medien und Fans in Down Under feierten ihn als neuen Nationalhelden ab und verpassten ihm auch gleich einen neuen Spitznamen. In Anlehnung an seine Tänzchen auf der Torlinie und an die australische Band «The Wiggles» nennen die Australier ihren Elfer-Killer nun «The Grey Wiggle». Bleibt für die Socceroos zu hoffen, dass er auch bei der WM Grund zum Tanzen hat. Dort geht es für sie in der Gruppenphase gegen Frankreich, Dänemark und Tunesien ran.