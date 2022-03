«Days Gone» : Survival-Game mit viel Biker-Romantik

«Days Gone» schickt einen Biker auf einen Überlebens-Roadtrip durch den Nordwesten der USA. Ein Game für Hartgesottene.

In einen Albtraum gerät allerdings Deacon, Mitglied der Bikergang Mongrels im Game «Days Gone»: Eine Seuche hat einen Teil der Menschheit dahingerafft, einen anderen in hirnlose, kannibalistische Freakers verwandelt und einen kleinen Rest in einen gnadenlosen Überlebenskampf geschickt. Spieler schlüpfen in Deacons BikerWeste, um in dieser feindlichen Welt zu überleben. Anders als in vielen Survivalgames spielt «Days Gone» nicht in verlassenen Städten, sondern in den atemberaubenden Landschaften des Nordwestens der USA.