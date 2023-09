Sven Clement: «Die Bürger sollten häufiger nach ihrer Meinung gefragt werden»

Möchten Sie von einer Oppositions- zu einer Regierungspartei werden?

Wer in die Politik geht, will etwas verändern! Mit Verantwortung fällt das viel leichter. Es geht aber nicht darum, um jeden Preis Mitglied der Regierung zu werden. Mit extremen Parteien koalieren wir nicht, aber wir erkennen bei den vier größten Parlamentsparteien Schnittmengen in den Ansichten.