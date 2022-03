Uhrenmesse : Swatch Group steigt bei Basler Uhrenmesse aus

Die Luxusmesse Baselworld verliert mit der Swatch Group ihren größten Aussteller. Die Zukunft der Messe ist damit ungewiss.

Die Schmuck- und Uhrenmesse Baselworld schrumpft weiter: Mit der Swatch Group verlässt der bisher größte Aussteller die Uhren- und Schmuckmesse in Basel. Das Unternehmen mit einem Messebudget von über 50 Millionen Euro habe beschlossen, ab 2019 nicht mehr bei der Baselworld präsent zu sein, erklärte Konzernchef Nick Hayek der NZZ am Sonntag .

Kritische Stimmen aus der Branche verlangen unter anderem neue Ansätze bei der Organisation und der Durchführung der Messe. In Basel waren dieses Jahr mit 650 Ausstellern nur noch halb so viele wie im Vorjahr dabei. Mit dem Rückzug von Swatch steht der Zeitung zufolge auch die Zukunft der Messefirma MCH auf dem Spiel, die sich zur Hälfte im Besitz der drei Kantone Basel-Stadt, Basel-Land und Zürich befindet.

Laut der Zeitung habe sich in den letzten Jahren vieles in der Uhren-Branche geändert: Der direkte Kontakt zum Konsumenten sei im Zeitalter von Online-Marketing und Social Media bedeutender geworden. Die meisten Marken hätten sich längst international aufgestellt und betrieben in Ländern wie China, Japan oder USA eigene Niederlassungen. Damit hielten sie den Kontakt zu den Händlern vor Ort aufrecht, ohne dass diese in die Schweiz reisen müssten.