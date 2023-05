BGL Ligue: Swift holt sich den ersten Meistertitel

Swift kann sich nun in die Siegerliste der BGL Ligue eintragen. Hesperingen holte sich am Sonntag den ersten luxemburgischen Meistertitel seiner Geschichte durch einen 0:6-Sieg in Wiltz. Gleichzeitig unterlag der Zweitplatzierte Düdelingen überraschend in Rosport (2:1). Wie der F91 in der vorigen Saison, bestätigt Hesperingen also seinen Titel auf dem Rasen des Stadions "Am Pëtz". Für den Verein von Flavio Becca bedeutet dieser Erfolg eine große Erleichterung. Der luxemburgische Geschäftsmann hatte nämlich viel investiert, doch die Ergebnisse blieben bisher weit hinter den Erwartungen zurück.