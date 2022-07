Fußball und Recht : Swift Hesperange klagt gegen den luxemburgischen Verband und die UEFA

Swift ist mit den Spielregeln nicht mehr einverstanden. Der Fußballverein aus Hesperange kündigte an, beim Bezirksgericht Luxemburg eine Klage gegen den europäischen (UEFA) und den luxemburgischen (FLF) Fußballverband einzureichen. Swift fordert außerdem ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union wegen "Verletzung des freien Wettbewerbs, des freien Kapitalverkehrs, der Arbeitnehmerfreizügigkeit und des freien Dienstleistungsverkehrs", so eine Erklärung des Vereins, die am Donnerstagabend auf seiner Website veröffentlicht wurde.