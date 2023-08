BGL Ligue: Swift und Differdingen grüßen von oben

Tore satt hieß es am ersten Spieltag der BGL Ligue 2023/2024. Stolze 36 Treffer in acht Partien fielen am ersten Spieltag der luxemburgischen Meisterschaft an diesem Wochenende. Der Titelverteidiger Swift begann mit einem 5:1-Kantersieg in Strassen. Die Tore für Hesperingen erzielten: Stolz (5.), Alioui (31.), Spruds (58.), Ayongo (62.) und Martins (90.) Für den zwischenzeitlichen Ausgleich konnte Agovic in der 11. Minute sorgen.