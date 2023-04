BGL Ligue: Swift und F91 treffen im Duell der Schwergewichte aufeinander

Im November hatte Hesperingen einen souveränen Sieg in Düdelingen (0:4) errungen.

Am 25. Spieltag treffen am heutigen Sonntag um 16 Uhr die Superlative der BGL Ligue im Stade Alphonse-Theis aufeinander. Während der laufenden Saison liefern sich Swift Hesperingen und F91 Düdelingen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Bei einem Sieg gegen den Zweitplatzierten käme Tabellenführer Swift dem Traum des ersten Meistertitels sechs Spieltage vor Saisonende wieder ein Stückchen näher. Ein Sieg der Düdelinger würde den Kampf um den Titel wiederum spannender gestalten. Für die Spieler aus der «Forge du Sud» wäre es der zweite Meistertitel.

Obwohl das Kader der Düdelinger nicht so dicht aufgestellt ist, kann Chef-Trainer Carlos Fangueiro dennoch auf ein gut eingespieltes Kollektiv zählen, das von den drei Offensivspielern João Magno (15 Tore), Samir Hadji (16 Tore) und Dejvid Sinani (16 Tore) vorangetrieben wird. Das Team von Chef-Trainer Pascal Carzaniga glänzt derweil als beste Offensive und beste Defensive der aktuellen BGL Ligue Saison. Die Swift-Stürmer Dominik Stolz (21 Tore) und Rayan Philippe (22 Tore) finden immer eine Lücke.

In der BGL Ligue haben beide Teams ihre letzten vier Spiele gewonnen, im luxemburgischen Pokal geht es jedoch nach der Niederlage von Swift gegen FC Differdingen 03 am vergangenen Mittwoch, nur noch für den F91 weiter. Der heutige Sonntag ist nicht nur aus der Sicht der beiden Erstplatzierten von Bedeutung: Progès Niederkorn (3. mit 54 Punkten) und Titus Petingen (4. mit 49 Punkten) treten im direkten Duell um den letzten Platz für die Qualifikation der Europapokale an.