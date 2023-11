Swift vs. FCD03: Erstes Gipfeltreffen in der BGL Ligue steht bevor

Bis zum Finale der Meisterschaft dauert es noch, doch das Spiel zwischen dem FC Differdingen und Swift Hesperingen am Sonntag (16 Uhr) im Stade Alphonse Theis könnte für das Rennen um den Titel in der BGL Ligue von Bedeutung sein. Differdingen ist derzeit mit 22 Punkten Tabellenführer, hat aber mit vier aufeinanderfolgenden Unentschieden in den vergangenen sechs Spielen deutlich an Vorsprung verloren. Die Folge: Die zweitplatzierten Hesperinger liegen nur noch zwei Punkte zurück und könnten die Führung übernehmen – sollten sie Differdingen die erste Niederlage der Saison einbringen.