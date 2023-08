Swiss: Crew geht mit Tanz auf Boeing-Tragfläche Risiko ein

Auf dem Instagram-Konto «spottersbrasil» war kurzzeitig ein Video veröffentlicht worden, das dann wieder gelöscht wurde. Darin zu sehen: Drei Besatzungsmitglieder eines Swiss-Fluges, die auf der Tragfläche eines Flugzeugs tanzten. Ein Sprecher der Fluggesellschaft kommentierte: «Was auf dem Video lustig aussieht, ist aus Sicherheitsgründen nicht so lustig.» Und das aus gutem Grund: Die Flügel der Boeing 777 befinden sich in einer Höhe von etwa fünf Metern über dem Boden. «Ein Sturz aus dieser Höhe auf das Rollfeld kann katastrophale Folgen haben. Dieses Verhalten ist nicht tolerierbar», so der Sprecher.

Die Bilder sind vor einigen Tagen in Buenos Aires in Argentinien entstanden, kurz vor dem Rückflug über São Paulo nach Zürich. Laut Swiss befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Passagiere an Bord, sie konnten die Szene jedoch vom Terminal aus beobachten. «Das Verhalten der Mitarbeiter in dem Video entspricht nicht unseren Sicherheitsvorgaben und spiegelt nicht das hohe Maß an Professionalität unserer Mitarbeiter wider. Diese Besatzungsmitglieder waren keine Vorbilder. Wir missbilligen diese Handlungen», so die Airline. Das Betreten der Tragfläche sei nur in Notfällen erlaubt, auch ausgebildete Techniker seien immer gesichert, z. B. mit einem Seil.