Australien : Sydney bereitet sich auf Überschwemmung vor

Die Stadt Sydney in Australien erwartet in der Nacht auf Donnerstag so viel Regen wie sonst im gesamten Monat. Die Menschen bereiten sich auf enorme Wolkenbrüche und Überschwemmungen vor.

Der Bundestaat Queensland kämpft schon seit Tagen mit verheerenden Überschwemmungen. Lyndon Mechielsen/AFP

Die größte australische Stadt Sydney hat sich auf Wolkenbrüche und Sturzfluten vorbereitet. Der Wetterdienst erwartete für die Metropole und ihre Umgebung von Mittwochabend bis Donnerstagfrüh (Ortszeit) 200 Liter Regen pro Quadratmeter. Es gebe bereits Flutwarnungen, sagte der Meteorologe Dean Narramore.

600 Kilometer weiter nördlich wurde in Lismore ein weiteres Todesopfer bestätigt. Es handle sich um einen gut 70-jährigen Mann, der in seiner Wohnung entdeckt worden sei, teilte die Polizei mit. Rettungstrupps gingen von Tür zu Tür. Insgesamt wurden in der Stadt bislang vier Leichen gefunden, die Behörden rechneten jedoch mit weiteren Toten.

Der Wilson-River hatte die 28.000-Einwohner-Stadt unter Wasser gesetzt. Der Flusspegel erreichte am Montag den höchsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen 1880.

Noch weiter nördlich war das verheerende Tiefdruckgebiet zwar abgezogen, doch Teile Brisbanes waren immer noch überschwemmt. In der Hauptstadt des Staates Queensland waren binnen weniger Tage 80 Prozent der durchschnittlichen Regenmenge eines ganzen Jahres gefallen. Etwa 8000 Freiwillige meldeten sich für die sogenannte Schlammarmee, die in überfluteten Häusern aufräumt. In Queensland kamen bei den Überschwemmungen neun Menschen ums Leben.