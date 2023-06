Diät mit Folgen: Sylvester Stallone hungerte für «Rocky» – sein Gehirn trug Schaden davon

Sylvester Stallone sprach in einem Interview darüber, wie er seinen Körper für die Rolle des Rocky Balboa an seine Grenzen brachte.

Sylvester Stallone schlüpfte in den 80er-Jahren in die Rolle von Rocky Balboa. Wie ernst der Schauspieler es mit der Verkörperung des Box-Weltmeisters nahm, beschrieb er nun in einem Interview mit der «Washington Post». Er hielt strikt Diät und achtete punktgenau auf seine Nährstoffzufuhr.

Die Fastenkur lieferte zwar die gewünschten Ergebnisse, machte die Hollywoodlegende zum Muskelprotz, doch war sie sehr einseitig. «Ich habe nur Thunfisch gegessen», so der heute 76-Jährige. Pro 100 Gramm liefert Thunfisch rund 29 Gramm Eiweiß – also den Nährstoff, auf den es bei einer auf Muskelaufbau ausgerichteten Ernährung besonders ankommt. Für eine ausgewogene Ernährung sind jedoch auch Kohlehydrate, Fett und Mikronährstoffe, wie Vitamine, wichtig. Zum Start in den Tag gab es bei Stallone lediglich zwei kleine Haferkekse mit braunem Reis und 25 Tassen Kaffee. «Ich wollte meinen Körperfettanteil auf 2,8 Prozent reduzieren», so der Filmstar.