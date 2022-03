Unterhaltung : Sylvia Camarda lädt zur Home Dance-Party ein

LUXEMBURG/BERLIN – Die luxemburgische Tänzerin Sylvia Camarda lädt die ARTE-Zuschauer zur Home Dance-Party mit verschiedenen Tanzstilen ein.

«Dance@Home»: So heißt die neue Sendung von Sylvia Camarda auf ARTE Concert. In den insgesamt neun Folgen lädt die luxemburgische Tänzerin und Choreografin die Zuschauer, «die Ausgangssperre haben» dazu ein, «mitzumachen und neue Tanzarten auszuprobieren».

Camarda wurde am 13. Dezember vergangenen Jahres vom ARTE-Direktor kontaktiert – gerade nachdem in Deutschland die Schließungen von Theatern und Clubs angekündigt worden waren. Sie hatte nur bis zum nächsten Nachmittag, um das Konzept ihrer Sendung vorzulegen. Und es wurde angenommen. «Am nächsten Tag sollte ich in den Urlaub fahren», erzählt sie. Diesen habe sie letztendlich damit verbracht, Protagonisten und Themen zu finden, um am 2. Januar rechtzeitig mit den Dreharbeiten anfangen zu können. «In der Weihnachtszeit hieß es übrigens nur noch Diät machen und trainieren!», erzählt die Tänzerin.