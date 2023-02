Die Ehe von Moderatorin Sylvie Meis und Künstler Niclas Castello (44) liegt nach nur zweieinhalb Jahren in Trümmern. Dies hat die 44-Jährige gegenüber der «Bild» bestätigt. «Schweren Herzens teilen wir mit, dass wir gemeinsam entschieden haben, uns zu trennen», heißt es in einem Statement, das sie deutschen Zeitung gegeben hat. Und weiter: «Wir blicken auf sehr schöne Zeiten zurück, müssen aber anerkennen, dass unsere Lebenssituationen für eine gemeinsame Zukunft zu verschieden sind.» Die Noch-Eheleute «bitten um Verständnis, dass wir unsere Privatsphären schützen und daher keine Fragen beantworten werden».

Zuletzt turtelten die beiden noch gemeinsam zum Jahreswechsel auf den Malediven. Danach herrschte auf Social Media Funkstille. Zudem wurden die beiden seither auch nicht mehr von Paparazzi gesichtet. Kennengelernt hatten sich die beiden im Juni 2019 auf der Hochzeit von Model Barbara Meier (36) und Unternehmer Klemens Hallmann (47) in Venedig. Bereits vier Wochen danach begaben sie sich in ihre ersten Liebesferien nach Südafrika. Und bereits im Oktober stellte Niclas Castello die Frage aller Fragen. Ohne zu zögern, habe sie direkt Ja gesagt. «Tief im Herzen spüre ich, dass er der Richtige für mich ist. Ich fühle mich sicher und aufgehoben an Niclas’ Seite», meinte die Niederländerin damals zur deutschen Boulevardzeitung.

Die Märchenhochzeit fand schließlich im September 2020 im Luxus-Hotel «Villa Cora» in der Nähe von Florenz statt . «Als ich das erste Mal in deine Augen geschaut habe, in dieser magischen Nacht in Venedig, wusste ich, das, was wir haben werden, wird unendlich verbinden», soll sie damals im Ehegelübde zu Niclas gesagt haben. «Ich bin so stolz, dass ich dich ab heute meinen Ehemann nennen darf. Ich verspreche dir, ich werde die beste Ehefrau sein, die man sich wünschen kann.» Für Sylvie Meis ist es nicht die erste Scheidung. Sie war von 2005 bis 2013 mit dem niederländischen Fußballstar Rafael van der Vaart (40) liiert. Aus dieser Ehe geht der gemeinsame Sohn Damian (16) hervor.